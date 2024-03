França vai legislar ultra-fast fashion com impostos e proibição de publicidade

O objectivo é tornar plataformas como a Shein e a Temu menos atractivas. A partir do próximo ano, todas as peças de roupa terão um imposto de cinco euros para compensar o impacte ambiental.

No país do luxo, a fast fashion vai passar a ter regras mais apertadas. O Parlamento francês aprovou nesta quinta-feira um plano de legislação para “limitar os excessos da ultra-fast fashion”, anunciou o ministro da Ecologia, Desenvolvimento Sustentável e Energia, Christophe Bechu. Quando a legislação for aprovada no Senado, França tornar-se-á o primeiro país a legislar a indústria da moda rápida.