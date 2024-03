Vila do Conde: Hotel de cinco estrelas abre no Mosteiro de Santa Clara

The Lince Santa Clara abre dia 22. Foi recuperado o edifício do séc. XIV, que faz parte da história de Vila do Conde, e inclui restaurante assinado por Vítor Matos, adega e spa.

O hotel The Lince Santa Clara, em Vila do Conde, no imponente edifício sobre a foz do rio Ave fundado no século XIV, anunciou a abertura (em regime soft opening) para o dia 22 de Março, aproveitando a Semana Santa.

O novo hotel de cinco estrelas, que disponibiliza 87 quartos, incluindo 11 suítes e acomodações únicas nas mansardas, com vistas sobre o rio, o mar e a cidade, tem por mote levar os hóspedes a viajar, "de forma requintada, aos tempos de contemplação e de serenidade que aqui eram vividos pelas clarissas", ordem religiosa que outrora habitou o Convento de Santa Clara.

Apostando em "recuperar os fortes laços" que, em tempos, existiam entre as monjas clarissas e a população local, o hotel apresenta-se como um "espaço aberto à cidade". Nessa abertura, destaca-se o restaurante Oculto, com a assinatura de Vítor Matos —que recentemente viu o Antiqvvm receber uma segunda estrela Michelin —, o restaurante Mosteiro, sob a batuta de D. Júlia, e a Wine Cellar, um espaço privado epicurista, pensado para apreciadores de vinho, que aqui encontram mais de 100 referências.

O hotel conta ainda com o Aqueduto Wellness & Spa by Sisley Paris, com acesso a um jardim exterior.

A concessão do Mosteiro de Santa Clara, no âmbito do programa Revive, para a sua reabilitação e transformação num hotel histórico direccionado ao segmento de luxo, foi atribuída, em 2018, ao grupo The Lince Hotels. O projecto representou um investimento de 18 milhões.