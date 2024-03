Nick Cave & The Bad Seeds no Meo Arena a 27 de Outubro

Nick Cave & The Bad Seeds anunciam a sua primeira digressão pelo Reino Unido e pela Europa desde 2017: 27 espectáculos, em 17 países, neste Outono de 2024. Com início a 24 de Setembro em Oberhausen, na Alemanha, e terminando em Paris, França, a 17 de Novembro, as datas incluem três espectáculos na Península Ibérica, a 24 de Outubro em Barcelona, 25 de Outubro em Madrid e 27 de Outubro em Lisboa.

A digressão seguir-se-á ao lançamento do 18º álbum de estúdio, Wild God, a 30 de Agosto. O novo álbum foi anunciado na semana passada, juntamente com o lançamento do primeiro single, homónimo.

A banda tocará material novo juntamente com canções do seu repertório. A abertura dos espectáculos será assegurada por um dos três convidados especiais ao longo da digressão: Dry Cleaning, The Murder Capital e Black Country, New Road.

Foto Nick Cave e os Bad Seeds no Porto, em 2022

Os últimos concertos de Nick Cave & The Bad Seeds em Portugal datam de 2022, no Primavera Sound no Porto, "no dia em que o Nos Primavera Sound rebentou pelas costuras", com 35 mil pessoas, e no Meo Kalorama em Lisboa.

Os bilhetes estarão à venda na sexta-feira, 22 de Março, às 9h da manhã (hora local) aqui https://www.nickcave.com/tour-dates/