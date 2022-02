Velhos fantasmas, novos recomeços com os Black Country, New Road

Primeiro foi tudo muito rápido. Os concertos a originarem um culto que transbordou para a imprensa, daí para as editoras, e então, de passo acelerado em passo acelerado, a boa nova espalhou-se desde Inglaterra para o resto do mundo. 2020 a começar e os Black Country, New Road, combo de sete elementos onde encontramos músicos de formação jazz e gente fluente tanto na história das margens como na cultura de massas, eram apresentados por todo o lado como banda obrigatória, num processo com um certo sabor a next big thing de tempos idos. Chegou o primeiro disco, For the First Time, e confirmou-se: música híbrida, livre, catártica, jazz e klezmer, pós-rock e pós-punk e uma voz, perfeitamente alinhada com o seu tempo, que falava mais que cantava, ansiosa, zangada, nervosa, irónica.