Há dois filmes portugueses nas competições do Festival de Animação de Annecy

Já se sabia que Portugal é o país convidado na programação da 48.ª edição do Festival de Cinema de Animação de Annecy, e que o cartaz oficial do festival foi desenhado pela realizadora e ilustradora Regina Pessoa. Esta sexta-feira, ficou a saber-se também que a animação portuguesa vai estar representada nas secções competitivas com dois filmes: Percebes, da dupla Alexandra Ramirez & Laura Gonçalves; e Amanhã Não Dão Chuva, de Maria Trigo Teixeira.

O primeiro é uma produção do estúdio portuense Bando à Parte (BAP - Animation Studios) e foi seleccionado para a competição das curtas-metragens do festival francês, que vai decorrer de 9 a 15 de Junho.

Em comunicado difundido esta sexta-feira, a Agência da Curta-Metragem avança que Percebes foi também já seleccionado para a competição do Animafest Zagreb, a decorrer de 3 a 8 de Junho na capital da Croácia.

A sinopse do filme de Alexandra Ramirez (também conhecida por Xá) e Laura Gonçalves explica que Percebes tem “o mar e o Algarve urbano como pano de fundo”, numa animação que segue o ciclo completo da vida deste molusco tão apreciado na gastronomia portuguesa, e é também um pretexto para dar a conhecer aquela região do país.

Quando se encontrava em pleno trabalho de desenvolvimento do filme, e no decorrer de uma visita guiada para o PÚBLICO, há um ano, ao estúdio BAP, Laura Gonçalves explicou que este filme de animação, com a duração de 11’30’’, foi baseado “em entrevistas feitas no Algarve a pessoas envolvidas no ciclo deste marisco, desde a apanha no mar até ao mercado e ao restaurante”, uma espécie de “guia para mostrar o condicionamento que o turismo traz ao nosso quotidiano”.

Alexandra Ramirez & Laura Gonçalves, ambas co-fundadoras do estúdio portuense, foram também co-autoras da curta-metragem Água Mole (2017), uma animação associada a um registo documental sobre os últimos habitantes do mundo rural desertificado no interior do país.

Amanhã Não Dão Chuva, de Maria Trigo Teixeira, conta também em 11’30’’ a história de duas mulheres perante a finitude da vida: “Com o avançar da idade, a percepção de Oma começa a ficar alterada. Enquanto a sua filha se tenta adaptar­ à nova situação, ela parece mergulhar cada vez mais em si mesma”, diz a sinopse deste filme que é uma co-produção do também portuense AIM Creative Studios com o alemão Wait-a-Minute. Trata-se da segunda obra da animadora, após o filme escolar Inside Me (2019), realizado no final de um percurso de formação iniciado no Porto e completado na Universidade de Cinema Babelsberg Konrad Wolf, em Berlim.