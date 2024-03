Fernanda Melchor: “Gosto da ideia de chocar a consciência, para que não fiquemos indiferentes”

A violência, as várias possibilidades do mal, o que leva ao crime? A mexicana quer falar do subterrâneo da vida “normal”. A autora de Temporada de Furacões regressa com novo romance, Paradaise.

Fala, fala, frases longas, entrecortadas por exemplos, parêntesis, interpelações. Os gestos largos acompanham a cadência, um caudal que ajuda a perceber o estilo que levou para os romances onde expõe uma violência dura, crua, que traz das margens da sociedade e a tornou um nome maior das letras em língua espanhola. Aos 41 anos, a mexicana Fernanda Melchor está traduzida em 27 idiomas com um romance pelo qual, diz, não dava nada. Mas Temporada de Furacões (2023) projectou-a no mundo a partir do seu universo, a cidade de Veracruz, no Golfo do México.