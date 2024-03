Festival em Oleiros promove cabrito estonado e vinho da casta autóctone Callum

O Festival do Cabrito Estonado e do Vinho Callum decorre de 22 a 24 de Março, em seis restaurantes do concelho de Oleiros.

É já de 22 a 24 de Março o Festival do Cabrito Estonado e do Vinho Callum. O, evento que pretende promover a gastronomia local e o vinho produzido com uma variedade branca autóctone chamada Callum, decorrerá em seis restaurantes do concelho de Oleiros. Aderiram ao festival os espaços Adega dos Apalaches, Alto da Vila, Callum, Ideal, Línguas de Perguntador e Pérola do Orvalho.

"Este é um evento que privilegia o património caprino e vitivinícola do concelho, dando destaque às especialidades tradicionais exclusivas de Oleiros, consumidas desde tempos ancestrais nos dias de festa", realça a Câmara Municipal de Oleiros.

O festival é promovido por este município do distrito de Castelo Branco e, para além da adesão de seis restaurantes locais, terá no Pavilhão Multiúsos de Oleiros 14 expositores de venda de produtos locais, artesanato e uma tasquinha com propostas de degustação inovadoras à base de cabrito estonado.

Ainda no âmbito deste certame, decorre, no dia 22, pelas 18h, a "Conversa à tona do Vinho" e, na manhã do dia 24, o passeio pedestre "Casta Caprina".

O cabrito estonado é uma iguaria do concelho de Oleiros. É assado em forno de lenha, com a pele, o qual é "estonado" (remove-se o pelo que está à tona) e não esfolado. A iguaria é servida preferencialmente com um vinho local, feito de Callum, uma casta autóctone do concelho, que faz parte da da Beira Interior, uma das 14 regiões vitivinícolas portuguesas.

Trata-se de um vinho branco, muito ligeiro e de baixo teor alcoólico, assemelhando-se aos brancos da Região dos Vinhos Verdes, com notas cítricas e florais, acidez equilibrada e persistente.