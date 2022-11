Na Adega dos Apalaches, o cabrito estonado é rei

Está lá tudo o que é preciso para garantir um bom repasto: forno a lenha, produtos locais e uma sala com vista para a serra. Situada na pequena aldeia de Roqueiro, na freguesia de Estreito, a Adega dos Apalaches faz questão de nos brindar com os melhores sabores da cozinha regional beirã, numa carta onde o tradicional cabrito estonado de Oleiros é rei. Um prato carregado de história e que esteve sempre associado aos momentos de festa. Conceição Rocha, juntamente com o irmão, Fernando Carvalho, decidiram dar-lhe o destaque que lhe era merecido, fazendo chegar esta iguaria ao maior número de comensais.