Repto aceite: PS, PCP, Livre e PAN reúnem com Bloco para uma “geringonça” de oposição

“Naturalmente participaremos”, anunciou Paulo Raimundo. As reuniões, que ainda não têm data marcada, decorrerão separadamente entre o BE e os vários partidos.

Depois do PS e do Livre, também o PCP e o PAN aceitaram o repto do Bloco de Esquerda para uma ronda de reuniões entre partidos da esquerda para promover uma espécie de "geringonça" de oposição à direita, enquanto se prepara uma "alternativa" de governo.

"Fomos convidados para uma reunião da qual naturalmente participaremos", afirmou Paulo Raimundo esta quarta-feira de manhã, na conferência de imprensa do PCP para dar conta das conclusões do Comité Central do partido sobre a análise aos resultados das eleições legislativas de domingo.

Também esta manhã o PAN disse ao PÚBLICO estar disponível para participar nestas reuniões, cujo pedido foi anunciado pela coordenadora do BE, Mariana Mortágua, ao início da noite de terça-feira, com o objectivo de manter “abertas as portas do diálogo e procurar convergência” entre as forças na oposição à direita, maioritária na sequência das eleições.

O Bloco pediu hoje reuniões ao PS, ao PCP, ao Livre e ao PAN. No atual contexto, devem ser mantidas abertas as portas do diálogo e procurar a máxima convergência na defesa do que é essencial. pic.twitter.com/DNs9yYzdax — mariana mortágua (@MRMortagua) March 12, 2024

Ontem à noite, fonte oficial do PS adiantou ao PÚBLICO que o partido está "naturalmente disponível para receber o Bloco de Esquerda”. Também fonte oficial do Livre confirmou a disponibilidade do partido, que desde a sua fundação defendeu a necessidade de pontes à esquerda, para se reunir com os bloquistas: "Claro que sim."

As reuniões, que ainda não têm data marcada, decorrerão individualmente com cada partido, à semelhança da ronda de encontros que António Costa protagonizou em 2019, sabe o PÚBLICO. Com Maria Lopes e Ana Bacelar Begonha