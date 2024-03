Bloco segue para a “oposição popular” com geringonça debaixo de olho

Depois de ter passado toda a campanha a pedir uma maioria de esquerda, no domingo Mariana Mortágua continuava a insistir numa "solução que afaste a direita do governo". Na altura, ainda não estavam fechadas as urnas nacionais e a líder do BE queria aguardar pelos votos da emigração, que estão por apurar. Agora, com a vitória do PS a parecer uma miragem, a estratégia está definida: os bloquistas estarão na "oposição popular" à direita. Mas já a traçar o caminho para umas próximas eleições: fazer "pontes" para apresentar a esquerda como uma "alternativa credível".

