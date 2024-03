Moção de rejeição do PCP a governo AD divide esquerda: PS contra, PAN a favor, BE e Livre em suspenso

Depois de garantir que utilizará “todos os instrumentos” disponíveis para combater a direita, Paulo Raimundo anunciou que o PCP avançará com uma moção de rejeição ao programa do eventual governo AD.

Na conferência de imprensa em que apresentaram as conclusões da reunião do comité central, o secretário-geral do PCP avançou que o partido apresentará uma moção de rejeição ao programa do governo da AD. Na mesma altura em que os partidos da esquerda aceitaram o repto do Bloco para reuniões com vista à convergência deste campo político na oposição a um governo de direita, o anúncio da iniciativa comunista dividiu, desde logo, esses mesmos partidos: o PS não contribuirá para viabilizar tal moção; o PAN admite votar a favor; Livre e Bloco de Esquerda só decidem após conhecerem o programa do futuro executivo, mas também o texto da própria moção que os comunistas vierem a propor.