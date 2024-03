Sharon Stone diz que tentaram que dormisse com William Baldwin para “bem do filme”

Sharon Stone já tinha feito referência no seu livro de memórias, The Beauty of Living Twice​, ao episódio em que lhe foi pedido para se envolver com um actor com quem contracenava com o intuito de criar a química que não existia no ecrã. Mas, agora, durante uma conversa no The Louis Theroux Podcast, identificou os protagonistas da história: o filme era Violação de Privacidade, de 1993, realizado por Phillip Noyce; o produtor, Robert Evans, que morreu em 2019 e nos deixou O Padrinho, Chinatown ou A Semente do Diabo; e o actor com pouco jeito, William Baldwin, que, em 1994, foi nomeado pela sua interpretação para um Razzie, os “óscares” dos piores.

De acordo com Stone, de 66 anos, Evans pediu-lhe para dormir com Baldwin e até lhe deu uma história sua como exemplo: “Ele estava de um lado para outro pelo escritório com seus óculos escuros, explicando-me que dormira com Ava Gardner e que eu deveria dormir com Billy (diminutivo de William) Baldwin, porque se eu dormisse com Billy Baldwin, o desempenho de Billy Baldwin melhoraria”, relatou, sublinhando que “nós precisávamos que o Billy melhorasse no filme, porque esse era o problema”.

A actriz ainda deu ao produtor uma lista alternativa de actores para assumirem o papel de Baldwin, mas Evans “não quis ouvir”. Uma das hipóteses para Stone seria Michael Douglas, com quem contracenou no icónico Instinto Fatal: “Eu não tinha que f* o Michael Douglas. O Michael conseguia vir trabalhar e saber apenas como atingir aquelas marcas e fazer aquela fala, ensaiar e aparecer.”

Mas isso não aconteceu e, segundo Stone, achavam que se ela se envolvesse com Baldwin as fraquezas do actor seriam resolvidas. Mas, reforça a actriz: “Ninguém é assim tão bom na cama”.

William Baldwin reagiu, entretanto, na rede social X: “Não sei porque é que Sharon Stone continua a falar de mim todos estes anos depois? Ela ainda tem um fraquinho por mim ou ainda está magoada depois de todos estes anos porque eu evitei os seus avanços?”, escreveu o actor de 61 anos.

E continua: “Será que ela disse à sua amiga Janice Dickinson, no dia a seguir a eu ter feito o teste de ecrã e tê-las encontrado no nosso voo do MGM Grand de regresso a Nova Iorque... 'Vou fazê-lo apaixonar-se tanto por mim, que vai ficar com a cabeça à roda'??? Tenho tantos podres sobre ela que a fariam dar voltas à cabeça, mas mantive-me calado. A história da reunião que tive com o Bob Evans a implorar-lhe que me permitisse coreografar a cena final de sexo na foto abaixo para não ter de beijar a Sharon é uma lenda absoluta. Será que devia escrever um livro e contar as muitas, muitas histórias perturbadoras, perversas e pouco profissionais sobre a Sharon?”

Did she say to her gal pal Janice Dickinson the day after I screen tested and ran into them on our… pic.twitter.com/PtgqMC6Sgz — Billy Baldwin (@BillyBaldwin) March 12, 2024

Em Violação de Privacidade, Sharon Stone é Carly Norris, que se muda para um apartamento dentro de um complexo de luxo em Manhattan, onde o antigo inquilino tinha morrido em circunstâncias estranhas. Interessa-se por Zeke Hawkins (William Baldwin), o dono do complexo e vem a descobrir que é um voyeur que monitoriza as acções dos inquilinos. O triângulo amoroso fecha-se com Jack Lansford (Tom Berenger), um escritor interessado em conquistar a bela Carly.