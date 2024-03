Lucro da Sonae subiu 6,4% em 2023 para 354 milhões de euros

A Sonae registou, no ano passado, lucros de 354 milhões de euros, um aumento de 6,4% face a 2022, tendo compensado "os impactos do apoio às famílias, do aumento dos custos financeiros e dos impostos, e do investimento na expansão e digitalização dos negócios" com "ganhos de eficiência e mais-valias realizadas com alienação de activos".

A facturação, em termos consolidados subiu 9,2% para 8400 milhões de euros, "principalmente devido ao crescimento da MC", isto é, a dona do Continente, responsável por 6600 milhões de euros do volume de negócios (+10,5% em termos homólogos), segundo as contas apresentadas pelo grupo liderado por Cláudia Azevedo, nesta quarta-feira, na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) também cresceu 7,2%, para quase mil milhões de euros, "apesar dos esforços para absorver parte da pressão inflacionista", mas com uma ligeira redução da margem de EBIDTA de 0,2 pontos percentuais, para 11,8%.

Tal resultado deve-se, uma vez mais, "ao contributo da MC, premiada pelo investimento em expansão e reconhecimento dos clientes, e à significativa criação de valor gerada pela activa gestão de portefólio, com a venda da participação de 30% na ISRG".

Neste contexto, a Administração irá propor na Assembleia Geral de Accionistas, um dividendo de 5,639 cêntimos de euro por acção, mais 5% em termos homólogos, "correspondendo a um dividend yield de 6,2% (com base na cotação de fecho no final de 2023) e a um payout ratio de 25% do resultado directo consolidado".

Para Cláudia Azevedo, estes são resultados consolidados "sólidos" num ano em que o grupo deu "passos importantes", graças a um investimento "significativo" de 665 milhões de euros, que permitiu alargar e reorganizar o portefólio de negócios, expandir e remodelar a sua rede de retalho e aprofundar a digitalização de negócios.

A empresária destaca ainda os ganhos com o "desinvestimento significativo", em particular a venda da posição no retalho de desporto. A alienação da participação na ISRG "resultou num encaixe financeiro de 300 milhões de euros e numa mais-valia de 168 milhões de euros", o que permitiu ganhar "capacidade para investir em novas avenidas de crescimento".