Directora de museu alemão demite-se quatro meses após ter cancelado mostra de Candice Breitz

Andrea Jahn acusara a fotógrafa judia de anti-semitismo por esta ter criticado a ofensiva israelita em Gaza. Muita polémica mais tarde, demitiu-se agora do Museu do Sarre e da fundação que o tutela.

A historiadora de arte e curadora Andrea Jahn, directora do Museu do Sarre e responsável pelo departamento de arte e cultura da Fundação Património Cultural do Sarre, que tutela este e outros museus daquele estado (Land) alemão, abandonou este fim-de-semana o cargo, quatro meses depois de ter cancelado, no final de Novembro, uma programada exposição da fotógrafa Candice Breitz, uma artista judia nascida na África do Sul, por esta ter criticado nas redes sociais a ofensiva lançada pelo Governo israelita na Faixa de Gaza.