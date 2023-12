Conflito em Gaza provoca vaga de cancelamentos culturais na Alemanha

A fotógrafa Candice Breitz, uma artista judia nascida na África do Sul e radicada em Berlim há 20 anos, viu cancelada a exposição que tinha programada para a Galeria Moderna do Museu do Sarre, na Alemanha, por ter criticado nas redes sociais a ofensiva israelita em Gaza, desencadeada na sequência do ataque do Hamas do passado dia 7 de Outubro.

