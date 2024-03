Paloma não abre portas para sair do molde

Co-produção portuguesa, história real de uma mulher trans no Brasil profundo, fica aquém do que podia ser.

A última longa do cineasta brasileiro Marcelo Gomes recebeu os aplausos da crítica no festival de cinema do Rio de Janeiro em 2022, no qual venceu os prémios de Melhor Filme e Melhor Actriz. Nele, o autor de Estou me Guardando para Quando o Carnaval Chegar e Joaquim aplica o talento visual e a inteligência formal que lhe reconhecemos a um filme inspirado num fait-divers real do Brasil contemporâneo.