O gelo fino que pisará Montenegro

1. Comecemos por um paradoxo que não é irrelevante e é fonte de esperança para o que se seguirá: a noite teve apenas dois vencedores, mas estes representam vontades do eleitorado radicalmente opostas. À esquerda, uma parte dos desencantados com o PS terá optado por encontrar refúgio na alternativa ponderada de um Livre europeísta, comprometido com o regime e disponível para fazer pontes, ao invés de aderir ao azedume radical do Bloco (que, espantosamente, não recupera do desastre de 2022) ou ao imobilismo dogmático do PCP (cujo ocaso parece cada vez mais inevitável). À direita, e esse é obviamente o grande facto da noite, o desencanto desaguou, pelo contrário, na adesão maciça ao radicalismo boçal de um Chega que se revelou uma máquina assustadoramente mais eficaz a ler o pulsar da sociedade e a federar descontentamentos do que os grandes partidos tradicionais do regime.

