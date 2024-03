Eva Mendes não foi a companhia oficial de Ryan Gosling nos Óscares, mas esteve lá

A actriz partilhou uma fotografia no camarim de Gosling com o casaco rosa da performance de I’m just Ken. “Agora vem para casa, precisamos de pôr as crianças na cama”, escreveu.

Ryan Gosling apareceu na passadeira vermelha acompanhado da mãe e da irmã. A Internet não tardou a questionar onde estaria Eva Mendes, a mulher do actor, e porque não acompanhou o marido aos Óscares. Na verdade, a actriz estaria nos bastidores do Dolby Theatre e até publicou um vídeo à porta do camarim de Gosling, que cantou I’m just Ken na cerimónia. “Sempre com o meu homem”, escreveu na legenda.

Mais tarde, no final da cerimónia, Eva Mendes partilhou uma nova fotografia com o casaco rosa que Ryan Gosling usou na badalada performance. “Levaste o Ken aos Óscares, RG. Agora vem para casa, precisamos de pôr as crianças na cama”, escreveu, com humor.

O casal, que se conheceu em 2011 nos bastidores de Como Um Trovão, tem duas filhas: Esmeralda, de 9 anos, e Amada, com 7. Apesar de serem um dos pares mais estáveis de Hollywood, é raro ver os dois actores a posarem juntos na passadeira vermelha. “Parece que sobrevivem enquanto casal em Hollywood pela maneira como aprenderam a ser famosos. Dão o seu melhor para se manterem longe dos holofotes”, declarou uma fonte próxima de ambos à revista People.

A usar um fato preto da Gucci, Ryan Gosling posou para os fotógrafos da red carpet ao lado da irmã Mandi e da mãe Donna, que também se sentaram ao seu lado durante a cerimónia. Estava nomeado para o Óscar de melhor actor secundário pelo papel de Ken, em Barbie — galardão que Robert Downey Jr. venceu, por Oppenheimer — e também na corrida para melhor canção original, prémio que foi para What was I made for, de Billie Eilish e Finneas O’Connell.

Apesar de não ter vencido nenhum dos prémios, Gosling protagonizou um dos momentos altos da noite, ao interpretar I’m just Ken, que Mark Ronson e Andrew Wyatt criaram para Barbie. Começou a actuação sentado na plateia atrás da protagonista Margot Robbie, que sorriu quando Ken revelou o seu fato cor-de-rosa deslumbrante. Dirigiu-se para o palco, onde um grupo de bailarinos com chapéus de cowboy pretos executou uma coreografia semelhante à da cena de luta do filme — incluindo os outros Kens, Simu Liu e Kingsley Ben-Adir.

Eva Mendes tem apoiado publicamente Ryan Gosling desde que foi anunciado enquanto Ken, defendendo o marido das críticas de que seria demasiado velho, aos 43 anos, para dar vida ao namorado da Barbie. Em Janeiro, voltou a sair em sua defesa, com uma publicação de Instagram, a propósito da nomeação para os Óscares. “Tanto ódio quando ele assumiu este papel. Tantas pessoas a tentar envergonhá-lo por o ter feito. Apesar de toda a ridicularização e dos artigos escritos sobre ele, criou esta personagem completamente original, hilariante, de partir o coração, agora icónica, e levou-a até aos Óscares”, escreveu. E terminou: “Mais do que orgulhosa por ser a Barbie deste Ken.”