O adeus à maioria, uma vitória marginal e uma oposição declarada

A longa noite eleitoral terminou com uma vitória da Aliança Democrática (AD), com 29,49% dos votos e 79 deputados eleitos. O Partido Socialista somou 28,66% e elegeu 77 deputados. Apesar do resultado tangencial, Luís Montenegro cantou vitória e garantiu que vai cumprir o compromisso de não negociar com o Chega. Pedro Nuno Santos declarou que o PS passará à oposição e assegurou que “está unido” nesse objectivo.

