Noite eleitoral. Oito discursos em quatro minutos

Numa noite eleitoral com a AD e o PS a correrem lado a lado, o Chega e o Livre celebram crescimento. A IL, com Rui Rocha ao leme, assegura oito deputados e celebra a consolidação do partido como quarta força nacional. O Bloco de Esquerda, liderado por Mariana Mortágua, aumentou o número de votos e manteve a representação, assegurada por cinco deputados. A CDU perdeu representação parlamentar, mas vê o resultado como um sinal de resistência. O PAN mantém-se com uma deputada, a líder do partido, Inês de Sousa Real.

Por apurar estão ainda os votos da emigração. Mesmo antes dos resultados finais, Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro assumem as suas posições no pódio eleitoral.



