Partido de Meloni alcança vitória importante em eleição regional

Depois de uma derrota inesperada na Sardenha, no mês passado, o Irmãos de Itália conseguiu vencer as eleições de Abruzzo, a poucos meses das europeias.

O governador de Abruzzo, região no centro de Itália, Marco Marsilio, foi reeleito para um segundo mandato no domingo, fornecendo aos Irmãos de Itália, partido da primeira-ministra, Giorgia Meloni, uma vitória importante a poucos meses das eleições europeias.

As eleições regionais de Abruzzo revestiam-se de grande importância para o partido de extrema-direita, sobretudo depois da inesperada derrota na Sardenha no mês passado. O candidato do Irmãos de Itália foi derrotado por escassa margem por uma candidatura que uniu o Partido Democrático e o Movimento 5 Estrelas.

Desta vez, a própria Meloni fez questão de participar na campanha do partido. Depois da vitória, a chefe do Governo disse estar “orgulhosa” do resultado obtido por Marsilio, visto como um aliado próximo de Meloni. Em 2019, Marsilio tornou-se o primeiro governador provincial eleito pelo Irmãos de Itália, abrindo caminho para a ascensão do partido de extrema-direita a nível nacional.

A derrota na Sardenha foi a primeira que o Irmãos de Itália teve desde que assumiu o Governo, no final de 2022. A esquerda voltou a coligar-se para fazer frente ao candidato da extrema-direita com o objectivo de repetir o sucesso na Sardenha.

Apoiado por vários partidos conservadores, Marsilio alcançou 53% dos votos, deixando a mais de sete pontos o seu principal adversário, Luciano D’Amico, que contou com o apoio da oposição de esquerda.

As sondagens apontam o favoritismo do Irmãos de Itália para as eleições europeias de Junho.