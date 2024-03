Torto Arado, de Itamar Vieira Junior, candidato ao International Booker Prize

O romance Torto Arado, do escritor brasileiro Itamar Vieira Junior, cuja edição de língua inglesa, intitulada Crooked Plow, tem tradução de Johnny Lorenz, é candidato ao International Booker Prize 2024, cuja lista de finalistas foi anunciada esta segunda-feira. Das 13 obras na corrida é a única escrita originalmente em língua portuguesa. O livro foi o vencedor do Prémio Leya em 2018.

“Com mais de um quarto dos títulos nomeados escritos por autores sul-americanos, e com livros que representam o Brasil, a Argentina, o Peru e a Venezuela, esta longlist de finalistas sinaliza um segundo boom da ficção latino-americana”, lê-se no comunicado enviado à imprensa. Da lista constam também obras em albanês, neerlandês alemão, italiano, coreano, polaco, russo, espanhol e sueco.

Segundo o júri desta edição de 2024, composto pela jornalista Eleanor Wachtel (presidente), pela poetisa Natalie Diaz, pelo romancista Romesh Gunesekera, pelo artista visual William Kentridge e pelo escritor, editor e tradutor Aaron Robertson, este romance convida-nos “a entrar nas relações profundas dos povos afro-brasileiros e indígenas com as suas terras e águas - incluindo as maneiras como estas comunidades reivindicam o amor, os deuses, o canto e o sonho - apesar das brutais rupturas coloniais.”

O escritor albanês Ismail Kadare, o primeiro autor a receber este prémio em 2005, quando foi instituído, está entre os candidatos com o romance A Dictator Calls, traduzido por John Hodgson.

Entre os outros candidatos a este prémio atribuído às melhores obras traduzidas para língua inglesa publicadas no Reino Unido e na Irlanda estão ainda Not a River, da argentina Selva Almada, traduzido por Annie McDermott; Simpatía, do venezuelano Rodrigo Blanco Calderon, traduzido por Noel Hernández González e Daniel Hahn; Kairos, da escritora e directora de ópera alemã Jenny Erpenbeck, traduzido por Michael Hofmann; The Details, da sueca Ia Genberg, traduzido por Kira Josefsson; White Nights, da poetisa e escritora polaca Urszula Honek, traduzido por Kate Webster; Mater 2-10, do romancista sul-coreano Hwang Sok-yong, traduzido por Sora Kim-Russell e Youngjae Josephine Bae; The Silver Bone, do ucraniano Andrey Kurkov (que escreve em russo), traduzido por Boris Dralyuk; What I’d Rather Not Think About, da neerlandesa Jente Posthuma, traduzido por Sarah Timmer Harvey; Lost on Me, da italiana Veronica Raimo, traduzido por Leah Janeczko; The House on Via Gemito, do italiano Domenico Starnone, traduzido por Oonagh Stransky e, por fim, Undiscovered, da peruana Gabriela Wiener, traduzido por Julia Sanches.

A lista das seis obras finalistas vai ser anunciada no dia 9 de Abril e o vencedor será conhecido no dia 21 de Maio, numa cerimónia que vai ser transmitida em streaming. O prémio tem um valor de 50 mil libras, montante dividido igualmente entre o autor e o tradutor.