CNE proíbe jornalistas de referir confusão entre siglas de partidos

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) determinou que os órgãos de comunicação social não devem fazer referências às siglas da Aliança Democrática e da Alternativa Democrática Nacional, nem às suas campanhas, no que diz respeito à confusão entre as denominações que surgem no boletim de voto.

"Determina-se que os órgãos de comunicação social cessem qualquer referência a quaisquer candidaturas ou partidos políticos a respeito deste tema", diz a deliberação enviada pela CNE às redacções.

Segundo a comissão, "as denominações, siglas e símbolos dos partidos e coligações que constam dos boletins de voto são, como legalmente têm que ser, as que se encontram no registo do Tribunal Constitucional". Por isso, "o tema não deve ser abordado nem discutido em dia de eleições, sob pena de tal questão poder consagrar uma violação da lei eleitoral".

Esta posição surge após reunião plenária do órgão superior da administração eleitoral, na sequência de um pedido da Aliança Democrática relacionado com a semelhança de nomes no boletim de voto com o partido Alternativa Democrática Nacional.

A Aliança Democrática solicitou à CNE que se promova o "voto esclarecido", tendo a Alternativa Democrática Nacional apresentado uma queixa em que critica a publicidade à coligação liderada por Luís Montenegro, através dos meios de comunicação, "com a desculpa" de que estavam a existir enganos entre as siglas dos dois partidos.

Entretanto, o Partido Socialista (PS) disse em comunicado que "lamenta que, em dia de eleições, uma força política esteja em campanha eleitoral, violando todas as regras da democracia": "O apelo ao voto em dia de eleições é uma violação grosseira dos deveres democráticos", sublinharam os socialistas numa crítica à Aliança Democrática.

Referindo-se à alegada confusão entre as siglas da Aliança Democrática e à Alternativa Democrática Nacional no boletim de voto, o PS argumentou que o documento "era de prévio conhecimento público há semanas" e defendeu que "nenhum acontecimento superveniente pode justificar os comunicados, partilhas em redes sociais, missivas ou outras acções que hoje têm ocorrido no sentido de clarificar a distinção entre as duas siglas constantes do boletim".

Nem a Aliança Democrática, nem a Alternativa Democrática Nacional reagiram até agora à decisão tomada pela Comissão Nacional de Eleições.