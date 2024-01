CNE, ERC e órgãos de comunicação social propõem grupo de reflexão sobre desinformação

Think Thank pretende agilizar canais de comunicação directos entre os intervenientes e promover partilha de experiências.

A Comissão Nacional de Eleições (CNE), a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), representantes de órgãos de comunicação social, plataformas digitais, da academia e de entidades internacionais propõem a criação de um grupo de reflexão para combater a desinformação com vista a agilizar “canais de comunicação directos entre os intervenientes” e uma “cooperação entre as entidades reguladoras”.

A proposta, assumida em comunicado divulgado pela CNE, surge na sequência de um encontro, realizado esta terça-feira, entre este organismo e órgãos de comunicação social sobre o tema a “resiliência da democracia em tempos de desinformação”.

Com este encontro, a CNE pretendia “promover um espaço de partilha de experiências e de sugestões, identificando oportunidades para mitigar a desinformação e reforçar uma comunicação mais credível e transparente”.

Os participantes debateram temas como “campanha eleitoral, equidade e igualdade no âmbito das campanhas eleitorais” e “a importância dos órgãos de comunicação social no combate à desinformação no âmbito dos actos eleitorais”, tendo também sido abordada a “validação das fontes e o fact-checking” realizados pelo media, bem como “os regulamentos europeus e a importância da literacia mediática no âmbito do combate à desinformação.”

O think thank proposto “deverá apostar na partilha de experiências e conhecimento, bem como na cooperação internacional com entidades congéneres”.