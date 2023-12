Porta-voz da CNE: “Há que cumprir rigorosamente” a lei com cópia do cartão de cidadão

O responsável pela CNE, Fernando Anastácio, que foi deputado do PS entre 2019 e 2022, considera que as “leis eleitorais devem merecer uma reflexão” e defende que tarda uma mudança na legislação.

Fernando Anastácio, porta-voz da Comissão Nacional de Eleições (CNE), garante que, apesar da convocação de eleições legislativas antecipadas nos Açores para Fevereiro e no conjunto do país para Março, a CNE vai "ultrapassar" os "constrangimentos" e "as eleições vão correr bem". Nomeadamente, no que diz respeito ao voto dos emigrantes, que voltará a ter de vir acompanhado de uma cópia do cartão de cidadão, para se "cumprir rigorosamente" a lei. Mas o ex-deputado do PS pede uma mudança legislativa sobre esta matéria, tal como sobre o voto electrónico ou a regulação da campanha eleitoral nas redes sociais, questões também abordadas num estudo do ISEG para a CNE.