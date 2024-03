Faltam casas de banho públicas no Porto e plano para atenuar “problema” está suspenso

Porto tem 25 WC públicos. Na freguesia do centro histórico há dez. As queixas e sugestões de comerciantes, o mau cheiro e a saturação dos moradores. “No tempo do turismo isto é uma vergonha.”

Todos os dias, o pequeno café junto à torre dos Clérigos é inundado de turistas. E não apenas para confortar o estômago ou espreitar o estabelecimento construído no sítio onde existiu a Porta do Olival, uma das mais importantes entradas da Muralha Fernandina. “Entram aqui excursões de cem pessoas só para usar a casa de banho.” Francina Pinheiro, a proprietária do “mais antigo café da cidade do Porto”, roga aos guias turísticos outra postura. Pede-lhes que os viajantes consumam, ao menos, “um cafezinho”. Mas muitos entram como se estivessem em casa. Descem a escada que leva à casa de banho, junto aos vestígios da antiga muralha, e usam-na sem pedir licença.