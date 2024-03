Os comentadores políticos e a promiscuidade eleitoral

O MediaLab do Iscte tem vindo a analisar o comentário político televisivo, e a Lusa adiantou algumas conclusões do estudo de 2023: o número de comentadores políticos aumentou 47% nos últimos oito anos e a maioria é hoje de direita (37 contra 25). Este tema causa discussões inflamadas com alguma regularidade. As pessoas de esquerda acham que as televisões estão dominadas por comentadores de direita, e a direita acha que o comentário é dominado pela esquerda. Ambas podem ter alguma razão. A metodologia do Iscte apenas considera os programas e as rubricas com assinatura própria – onde terá havido um crescimento da representação da direita –, mas não os espaços informais de comentário que se abrem dentro dos telejornais – onde existe uma grande preponderância de jornalistas, tradicionalmente mais à esquerda.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt