Mercenários europeus e americanos lutam ao lado do Exército no Leste do Congo

As fotografias de dois homens aparentemente mortos foram postas a circular, junto com imagens dos seus passaportes, pelo grupo rebelde M23 a 16 de Fevereiro. Numa altura em que o Ruanda acusa o Governo da República Democrática do Congo de recorrer a mercenários estrangeiros para combater no Leste do país, os rebeldes apoiados por Kigali exibem a prova. Os documentos identificam os homens como Victor Railean e Vasile Baidea, mercenários ao serviço da empresa de segurança militar privada Asociatiu RALF, de Horatiu Potra, um antigo soldado da Legião Estrangeira francesa com grande experiência em África.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt