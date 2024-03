Será que a terceira guerra do Congo que se avizinha será tão mortífera como a segunda?

No dia 1 de Março, Bunia parou. Os comércios fecharam, só as farmácias se mantiveram abertas. Sob fortes medidas de segurança de polícias e militares, realizou-se o funeral de 15 pessoas assassinadas por uma facção das milícias Codeco (que conjuga vários grupos armados da etnia lendu da província de Ituri). Os 15 corpos foram sepultados de forma digna numa vala comum em Katoto, no território djugu, 30 quilómetros a norte de Bunia, depois de terem sido recuperados pelas famílias do local onde tinham sido enterrados vivos pelas milícias. Mesmo numa cidade, numa região, num país habituado à violência, a crueldade desta morte abalou os habitantes de Bunia.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt