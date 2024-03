António Almeida Dias reeleito presidente da APESP

António Almeida Dias foi reeleito presidente da Associação Portuguesa do Ensino Superior Privado (APESP) e aponta como prioridades para os próximos dois anos mudanças na acreditação dos cursos, no financiamento da FCT e novas regras de contratação.

A nova direcção, liderada pelo também presidente do Instituto Politécnico de Saúde do Norte, foi eleita por unanimidade na quinta-feira, para um mandato até 2026, informou hoje a associação em comunicado.

Para o biénio 2024-2026, a equipa identifica um conjunto de prioridades, desde logo uma "mudança positiva na abordagem" da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) que defende que seja mais pedagógica, "identificando possíveis falhas e colaborando para corrigi-las".

A nova direcção quer ainda que o modelo de financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) seja revisto e que a avaliação da qualidade dos centros de investigação seja separada da avaliação das candidaturas dos centros de investigação no âmbito dos programas plurianuais de financiamento.

"É inaceitável que a avaliação seja realizada no contexto de uma candidatura à obtenção de financiamento, em que se valoriza os resultados obtidos na sequência de financiamento anterior, isto é, quem já é financiado tem maior probabilidade de voltar a ser financiado", justificam.

Em relação à carreira de pessoal docente e de investigação científica, a nova direcção defende a criação de um regime de contratação que "respeite a natureza específica do sector particular e cooperativo, assim como a sua autonomia e modelo de gestão".

A APESP representa as instituições do ensino superior privado no Conselho Nacional de Educação, no Conselho Coordenador do Ensino Superior, na Comissão Nacional de Acesso ao Ensino Superior e no Conselho Consultivo da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior.