Theresa May vai abandonar o Parlamento britânico nas próximas eleições

Protagonista de uma das etapas mais turbulentas do processo do “Brexit”, antiga primeira-ministra quer focar-se nas suas “causas”. Labour fala em “falta de confiança” dos conservadores em Sunak.

A antiga primeira-ministra britânica, Theresa May, que ocupava o cargo de deputada desde o Verão de 2019, quando foi substituída na chefia do Governo por Boris Johnson, e que foi uma das grandes protagonistas do atribulado processo de saída do Reino Unido da União europeia, anunciou esta sexta-feira que vai abandonar o Parlamento nas próximas eleições legislativas, que terão de se realizar até Janeiro de 2025.