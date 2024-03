Republicanos baixaram as expectativas e Biden superou-as “com distinção”

Presidente dos EUA elogiado por ter surgido “combativo, enérgico e agressivo” no discurso sobre o Estado da União. Falta saber se isso será suficiente para avivar a sua campanha com vista à reeleição.

Se o principal teste de Joe Biden no discurso do Estado da União, na madrugada desta sexta-feira, não era mostrar-se ao país como um Presidente empenhado em atenuar as tensões políticas e sociais dos últimos anos, mas sim provar a uma parte importante do eleitorado que é um líder focado nas suas tarefas e com capacidades cognitivas intactas, é possível argumentar-se que a prestação foi um sucesso.