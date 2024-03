Transporte de passageiros recuperou níveis pré-pandemia em 2023. Metro foi a excepção

O transporte de passageiros recuperou, em 2023, os níveis pré-pandemia na maioria dos meios de transporte. A excepção foi o metropolitano, que, apesar de ter registado um crescimento em relação ao ano anterior, continua com níveis inferiores aos que se verificavam em 2019. Já o transporte de mercadorias continua sem recuperar os níveis de actividade do pré-pandemia.

Os dados, ainda preliminares, foram publicados, nesta sexta-feira, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que dá conta de um um crescimento no transporte de passageiros por todas as vias em relação ao ano anterior. Já em relação a 2019, há uma evolução positiva no transporte aéreo, fluvial e ferroviário, mas uma queda no metropolitano.

Ao todo, em 2023, foram movimentados 67,5 milhões de passageiros por via área, uma subida de quase 19% face a 2022 e de 12% em relação a 2019. Num ano em que o sector do turismo bateu recordes, todos os aeroportos nacionais registaram uma evolução positiva, com Lisboa a destacar-se e a concentrar a maioria dos movimentos.

Para este comportamento contribuiu, sobretudo, o tráfego internacional de passageiros, que cresceu perto de 20% no ano passado e abrangeu 81,5% do total de passageiros movimentados em 2023. O Reino Unido manteve-se como o principal país de origem e de destino dos voos, seguindo-se França, Espanha, Alemanha e Itália.

Já no transporte fluvial, foram movimentados perto de 23,4 milhões de passageiros no ano passado, um aumento de 21,5% em relação a 2022 e de 2,6% face a 2019. O transporte de passageiros no rio Tejo, em particular a ligação Terreiro do Paço - Barreiro, são as rotas que mais contribuíram para esta evolução.

Na ferrovia, também se regista um crescimento, próximo de 17%, com os resultados preliminares a apontarem para um total superior a 200 milhões de passageiros transportados por este meio em 2023 (em relação a 2019, o crescimento é de cerca de 14%, embora ainda se verifique uma redução nos tráfegos interurbano e internacional em relação aos níveis pré-pandemia). A maioria dos passageiros circulou em tráfego suburbano, seguindo-se o interurbano e o internacional.

Por fim, o metropolitano é o único meio de transporte que ainda não recupera em relação a 2019. No ano passado, mais de 262,7 milhões de passageiros passaram pelos metropolitanos, um aumento de 20,5% em relação a 2022, mas ainda uma queda de 2,7% face ao pré-pandemia. O Metro de Lisboa concentra a maioria dos passageiros deste tipo de meio de transporte, seguindo-se o Metro do Porto e o Metro Sul do Tejo. Estes dois últimos já apresentam crescimentos em relação a 2019, sendo apenas o de Lisboa que se mantém abaixo dos níveis pré-pandemia.

Considerando todos os meios de transporte analisados por INE, foram movimentados mais de 553,7 milhões de passageiros no ano passado.

O INE dá ainda conta de que, no caso do transporte de mercadorias, a tendência difere consoante o meio de transporte. Por via aérea, regista-se uma estabilização do transporte de mercadorias em 2023, com um crescimento de 0,1%, enquanto por via marítima há uma queda anual de 4,8%. Já o transporte ferroviário de mercadorias regista uma subida de 0,5% e o transporte rodoviário caiu 9,7%. O transporte aéreo de mercadorias é o único a registar já uma recuperação (de 5,9%) em relação a 2019.