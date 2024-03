Livraria Ulmeiro reabriu em Benfica: “É o retomar de um sonho”

É uma grande novidade esta semana em Benfica: a Ulmeiro reabriu na freguesia que a viu nascer. “Olha, agora é aqui”, diz uma antiga frequentadora para outra, à porta da nova localização da livraria, que fica à distância de poucas portas do local em que fechou em 2019. Na segunda-feira, no número 13-A da Avenida do Uruguai, foi inaugurado o novo espaço físico da livraria, que mantém o seu espírito de alfarrabista, mas será também uma galeria de arte e um local para actividades culturais para todas as idades.

