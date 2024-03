Em família: da Monstrinha às Antiprincesas, com uns mergulhos pelo meio

CINEMA

Monstrinha

7 a 17 de Março

A 23.ª edição do Monstra - Festival de Animação de Lisboa vem de foco apontado à Liberdade de Expressão, inspirada pelos 50 anos do 25 de Abril.

São cerca de 400 filmes alinhados, “para desvendar, desfrutar, reflectir e revolucionar”, distribuídos pelas telas do Cinema São Jorge, da Cinemateca Portuguesa, Museu do Cinema, do Cinema City Alvalade e do Cinema Fernando Lopes.

A estes títulos juntam-se uma mostra da produção da Irlanda (país convidado), masterclasses, conversas, encontros e concertos. Os pequenos cinéfilos não são esquecidos: como já é tradição, o cartaz tem uma Monstrinha com sessões “encantadoras” para os mais novos e famílias, ao fim-de-semana (também nos dias úteis, para escolas). Bilhetes entre 3,20€ e 7€.

VISITAS

Zoomarine

Março a Novembro

O parque temático algarvio está pronto para uma nova temporada ao serviço das famílias. Com reabertura a 7 de Março, vem com uma campanha de descontos até 20% e novidades como o Upbeat, o novo espectáculo de “música, cor e luz”, ou a experiência inspirada nas Cataratas do Iguaçu, com abertura prevista para o Verão.

À parte disso, o compromisso mantém-se: proporcionar momentos memoráveis aos seus visitantes com diversões e animações, sem esquecer a defesa do bem-estar animal da família zoológica e a educação ambiental centrada na preservação dos oceanos e da vida selvagem. Mapa de horários e condições de visita em www.zoomarine.pt.

TEATRO

Antiprincesas: Antónia Rodrigues

7 a 9 de Março

Frida Kahlo, Carolina Beatriz Ângelo, Clarice Lispector, Leonor Marquesa de Alorna, Juana Azurduy. À colecção de “mulheres comuns, heroínas na vida real que desafiaram os cânones e revolucionaram o mundo”, que inspirou o trabalho do Teatro Meia Volta, junta-se mais uma: Antónia Rodrigues.

Marinheira e heroína de guerra do século XVI, é ela a protagonista do novo capítulo da série Antiprincesas, criada por Cláudia Gaiolas para homenagear mulheres que marcaram a História.

A peça vai a cena no Café-Teatro do Campo Alegre (Porto), com sessões quinta (10h30 e 14h30), sexta (10h30) e sábado (16h), e bilhetes a 2,50€.

Foto Antiprincesas: Antónia Rodrigues ESTELLE VALENTE

Como Um Carrossel

9 e 10 de Março

Em cena está uma menina que vai crescendo e, entre sonhos, inquietações e muitas histórias imaginadas, vai questionando e explorando a sua relação com o mundo. Um espectáculo do Teatro de Marionetas do Porto apresentado como uma “caminhada pela vida entre a alegria e a tristeza, o medo e a esperança”.

Para ver no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, sábado, às 16h, e domingo, às 11h, por 10€.

Foto Como Um Carrossel Susana Neves

O Macaco de Rabo Cortado

9 e 10 de Março

No Teatro-Estúdio Ildefonso Valério, em Vila Franca de Xira, o Teatromosca apresenta a sua versão do conto tradicional português escrito por António Torrado.

Um divertimento teatral com manipulação de figuras recortadas em papel, jogos de sombras e projecções de vídeo em tempo real, apontado a maiores de três anos e com sessões marcadas no sábado, às 16h, e domingo, às 11h. Informações e reservas em 926 941 164 e publico.teiv@gmail.com.

Q de Quê?

13 de Março

No Teatro Viriato, em Viseu, e pelas mãos do Teatro Meia Volta e Depois à Esquerda Quando Eu Disser, sobe ao palco um “espectáculo em forma de pergunta”, que convida os miúdos (a partir dos oito anos) a reflectirem sobre diversidade, identidade e expressão de género.

A ideia é ajudar a “diluir cristalizações” que ainda hoje marcam a sociedade e põem em causa o “desenvolvimento, seguro e feliz, de tantas crianças e jovens”. Quarta, às 10h30 e às 15h, com bilhetes a 2,50€.

MÚSICA

Libertá

10 de Março

Mais um momento com notas servidas pela Musicalmente, especialista em concertos para bebés. Com o Convento São Francisco (Coimbra) a dar o palco à causa, cabe à violeta do convidado Umberto Giancarli contar através de melodias as “aventuras de muitas lutas pela liberdade”. Domingo, às 10h, com bilhetes a 4€ (bilhete família por 10€).

Na Rua do Capelão

9 de Março

Um trio musical e um actor guiam crianças e famílias numa viagem à Rua do Capelão, lugar icónico da Mouraria (ali fica, por exemplo, o Largo da Severa, que presta tributo “à nossa primeira fadista”, revela a sinopse), e às origens do fado de Lisboa. Sábado, às 16h, na Casa da Música do Porto. A entrada custa 8€.

EXPOSIÇÕES

Lekha Singh. As Mulheres Carregam o Mundo

10 de Novembro a 31 de Maio

À boleia do Dia Internacional da Mulher, que o calendário celebra a 8 de Março, vale a pena uma visita à exposição do Museu Nacional de Etnologia de Lisboa, que aponta o foco às mulheres e à sua capacidade (e sobrecarga) física nas esferas familiar e económica em vários pontos do globo.

“Tradicionalmente valorizadas apenas pela sua dimensão reprodutora mas invisibilizadas ou secundarizadas no que respeita às actividades produtivas”, nota a folha de sala, as mulheres são hoje agentes de empoderamento e de ruptura com a falta de reconhecimento.

É essa a perspectiva captada pela lente da artista norte-americana Lekha Singh, em realidades tão diversas como a da Índia, do Butão, do Japão, de Marrocos, do Quénia, do Ruanda, da Tanzânia, da Namíbia ou dos Estados Unidos da América, e aqui mostrada. Terça, das 14h às 18h; e de quarta a domingo, das 10h às 18h, com bilhetes a 5€.

Terra Estreita

24 de Fevereiro a 28 de Abril

Com curadoria de João Francisco Figueira, Marlene Monteiro Freitas, Miguel Figueira e Vítor Silva e produção partilhada pel’A Oficina e a plataforma (un)common ground, uma exposição para todas as idades que propõe um olhar sobre questões contemporâneas como o direito ao território, a pertença, a identidade, a liberdade, o colonialismo e a geopolítica.

Estão representados artistas palestinianos, mas também oriundos de outras latitudes (França, Japão, Dinamarca, Finlândia e Estados Unidos da América), por meio de instalações, vídeos, fotografias, esculturas e obras sonoras.

Inspirada no poema A terra é estreita para nós de Mahmoud Darwish, a mostra faz parte do programa de comemorações dos 50 anos do 25 de Abril e está patente no Centro Internacional das Artes José de Guimarães, na cidade vimaranense, de terça a sexta, das 10h às 17h; e sábado e domingo, das 11h às 18h. A entrada custa 4€.