Pingo Doce pagou 700 mil euros de contribuição extraordinária sobre os lucros

A Jerónimo Martins SGPS, dona da rede Pingo Doce em Portugal, pagou em 2023 perto de 700 mil euros de contribuição extraordinária sobre os lucros (contribuição de solidariedade temporária), relativa ao exercício fiscal de 2022, avançou esta quinta-feira a administração da empresa.

Questionada sobre se o valor estimado há um ano pelo próprio grupo de contribuição, relativamente ao ano fiscal de 2022, se tinha confirmado – uma vez que o tributo extraordinário, que vigora para os exercícios de 2022 e 2023, tem que ser pago até Setembro do ano fiscal seguinte –, Ana Luísa Virgínia, administradora financeira, confirmou o pagamento ao Estado, na conferência de imprensa desta quinta-feira.

Reconhecendo, mas não contabilizando, que o valor final “foi um pouco menos” dos 700 mil euros, mas “à volta disso”, a administradora reiterou, contudo, que o grupo continua a defender que “não tinha havido lucros excedentários”. E que irá contestar a aplicação da contribuição extraordinária.

O Ministério das Finanças recusou-se até agora a esclarecer quanto recebeu o Estado de tributo sobre o aumento dos lucros que o Governo – e, em parte, a Comissão Europeia – acredita terem existido em determinados sectores desde que a guerra na Ucrânia começou em final de Fevereiro de 2022, com a energia e a distribuição alimentar (hiper e supermercados, mas também grossistas que vendem a outros comerciantes alimentares) em destaque.

Foram estes dois sectores – por causa do respectivo peso da Rússia e da Ucrânia no fornecimento mundial de gás, matérias-primas agrícolas e produtos agro-químicos – que mais pesaram no aumento da inflação europeia durante o ano de 2022 e parte de 2023.

É preciso recordar que, em Portugal, em Outubro de 2022, a inflação chegou a ultrapassar 10%, com a inflação alimentar a atingir crescimentos de dois dígitos por meses consecutivos.

No caso da distribuição alimentar, a taxa extraordinária é de 33%. O cálculo da contribuição tem como referência o período de 2018 a 2021 para aferir, no ano fiscal de 2022, o que foi o aumento verificado. O mesmo está previsto para o exercício fiscal de 2023.

O grupo Jerónimo Martins consolidou resultados líquidos, ou lucros, de 590 milhões de euros em 2022 e de 756 milhões de euros em 2023 (um crescimento anual de 28,2%). As receitas – que reúnem a actividade de distribuição do grupo em Portugal (Pingo Doce e Recheio), na Polónia (Biedronka e Hebe) e na Colômbia (Ara) – passaram de 25,38 mil milhões de euros (em 2022) para 30,6 mil milhões de euros no ano passado (um crescimento de 20,6%).

Na fronteira da Ucrânia

Depois da expansão em Portugal nos anos 80 com o Pingo Doce, nos anos 90 com a Polónia, e há dez anos na Colômbia, o grupo JM prepara-se, este ano, para levar a marca de supermercados polaca Biedronka (3569 supermercados, 84.853 trabalhadores, 21,5 mil milhões de vendas) para a vizinha Eslováquia.

O país faz também fronteira com o território que a Rússia invadiu em Fevereiro de 2022, mas Luís Araújo, presidente executivo da Biedronka, afirmou esta quinta-feira que a guerra na Ucrânia não condiciona os planos estratégicos de abrir algumas unidades já este ano na Eslováquia. Contudo, por agora, não foram reveladas intenções de investimento, de criação de emprego, de número de unidades previstas nem características do formato. Esperando o fim do conflito provocado pela Rússia e a recuperação, pela Ucrânia, da “integridade de todo o seu território”, Luís Araújo avançou ainda a vontade de um dia levar a Biedronka até a Ucrânia.

“A Polónia é o nosso centro para toda a Europa Central”, sublinhou Pedro Soares dos Santos. Olhando para as contas, é fácil exemplificar: a Polónia, entre o retalho alimentar da Biedronka e o comércio especializado da Hebe, representou em 2023 um peso de 71,7% das receitas (ou mais de 20 mil milhões de euros) e contribuiu em 86,8% para o resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA, na sigla em inglês). É, portanto, desse país que irá irradiar toda a expansão do grupo na zona, que poderá estar em breve em várias capitais de países do antigo bloco de Leste, através das lojas de representação da Hebe — havendo já duas na República Checa e com Pedro Soares dos Santos a mencionar Budapeste, capital da Hungria, como passo futuro.