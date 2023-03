Jerónimo Martins estima em 700 mil euros contribuição sobre lucros excessivos

O grupo Jerónimo Martins, dono da cadeia Pingo Doce, estima em 700 mil euros o montante que terá de pagar no âmbito da "contribuição especial sobre as empresas de distribuição alimentar" que o Governo decidiu tributar às maiores companhias do sector.

O tributo vigora em 2023 e 2024 (sobre os resultados dos anos anteriores, ou seja 2022 e 2023), para já, e vai buscar sustentação na decisão de Bruxelas de fazer as energéticas cederem parte dos ganhos obtidos num ano atípico, de guerra de volta à Europa e de subida do barril de petróleo aos 130 dólares.

Ana Luísa Virgínia, administradora financeira do grupo, afirmou esta quinta-feira, durante a apresentação de resultados, que o valor em 2023, para o grupo, deverá ascender a 700 mil euros, dos quais 200 mil euros respeitantes à cadeia Pingo Doce.

Questionada se iriam pagar, a administradora defendeu que "se vamos pagar" é um assunto "a ver", mas já com uma certeza: "vamos contestar" - "não há aqui lucros excendentários", afirmou a administradora financeira da SGPS.

Com presença em três mercados, o grupo liderado por Pedro Soares dos Santos terminou o ano de 2022 com resultados líquidos de 590 milhões de euros (um crescimento de 27,5% face a 2021) e vendas líquidas de 25,4 mil milhões de euros (mais 21,5%), das quais menos de seis mil milhões de euros tiveram Portugal como origem.