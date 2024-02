As empresas de supermercados e as empresas do sector energético de maior dimensão já tiveram de pagar ao fisco as primeiras contribuições extraordinárias sobre os lucros excedentários — popularizados como “caídos do céu” graças à forte inflação agudizada com a guerra na Ucrânia — mas, por ora, o Governo não revela quanto é que o Estado arrecadou em 2023 com os dois novos tributos temporários.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt