Mortes nos Comandos: sete anos e meio de prisão para médico ilibado antes

O Tribunal da Relação de Lisboa agravou as penas dos arguidos do caso da morte de dois instruendos de um curso dos Comandos em 2016, Dylan Silva e Hugo Abreu, tendo condenado o médico responsável pela equipa sanitária a sete anos e meio de prisão. Outros militares que tinham também sido ilibados em primeira instância foram agora sentenciados, embora na sua maioria a penas suspensas.

Um dos desembargadores responsáveis pelo acórdão votou vencido: a juíza Cristina Almeida e Sousa queria aplicar aos arguidos penas bem mais pesadas, que iam até aos 14 anos de cadeia. “Nenhum dos arguidos demonstrou o menor arrependimento, antes assumindo atitudes de desresponsabilização e de auto-vitimização”, explicou, numa declaração de voto que ocupa quase 60 páginas.

“Ainda se acham no direito de reclamar que em virtude da pendência deste processo as suas carreiras militares não progrediram, como se a morte destas duas pessoas não fosse responsabilidade de todos eles”, critica a magistrada, que descreve a “grande crueldade, frieza de ânimo e enorme persistência”, com que as vítimas foram maltratadas, tanto “nos seus corpos e saúde” como na sua dignidade de seres humanos.

Os instrutores “praticaram durante horas consecutivas verdadeiros actos de tortura contra pessoas a quem tinham especiais deveres de proteger, dada a perigosidade intrínseca aos exercícios e rotinas de sono, descanso, hidratação e alimentação da 'prova zero'”, escreve ainda a mesma desembargadora.

Para o advogado que representa os familiares das vítimas, Ricardo Sá Fernandes, ao alterar radicalmente a decisão de primeira instância o Tribunal da Relação de Lisboa fez a justiça pela qual os pais de Hugo Abreu e Dylan da Silva há muito esperavam. "Valeu a pena não baixar os braços e lutar", diz o mesmo representante legal.

Já o advogado Paulo Sternberg, que representa o médico Miguel Domingues, disse que irá recorrer da decisão para o Supremo Tribunal de Justiça. "Eu não conheço a decisão, apenas sei aquilo que está a ser veiculado por mensagens", disse ao PÚBLICO. "Mas qualquer condenação representa uma injustiça relativamente ao meu cliente. Por isso, se depender só de mim, é evidente que vou recorrer para o Supremo Tribunal."

E acrescentou: Não conheço o que terá motivado esta cambalhota [do Tribunal] da Relação. Entendo que aquilo que o meu cliente fez não merece qualquer censura penal, seja de acordo com o Código de Justiça Militar ou de acordo com o Código Penal."

Além deste arguido, foi agora também condenado a uma pena efectiva, de cinco anos e três meses, o instrutor Ricardo Rodrigues, que à data dos factos tinha 31 anos e uma carreira militar meritória. Foi ele, segundo o tribunal, quem encheu a boca de terra a Hugo Abreu a 4 de Setembro de 2016, numa altura em que este já se encontrava muito fragilizado pela prova.

"É indigno e traiçoeiro colocar terra na boca de um ser humano exausto, sedento, delirante, que viria a falecer na sequência do estado de desidratação em que se encontrava escassas horas depois, sobretudo sendo ele seu subalterno e estando sem possibilidade de reacção", discorrem os juízes do Tribunal da Relação, recordando que, "por puro prazer de desafio" o militar privou os formandos de um terço da escassíssima água a que tinham direito, "o que seguramente teve consequências na autêntica calamidade que se verificou ao nível de lesões sérias na saúde dos elementos do grupo", situação que viria mais tarde a causar a morte a este recruta.

E se a actuação do clínico reflecte, no entender dos magistrados, "uma postura desleixada como médico e militar e irresponsável perante o bem mais sagrado de todos os seres, que é a vida”, já o comportamento do tenente-coronel Mário Maia, director da prova fatal do curso 127 e o mais graduado dos arguidos, “traduz um apego desmedido à obrigação militar de obediência hierárquica, a ponto de esquecer a vertente criminal que ela possa assumir”.

Ao médico, explica o acórdão, competia alertar os formadores sobre o agravamento do estado de exaustão e desidratação dos formandos, impedindo que se mantivesse na prova quem já não estava em condições. Nada fez para prevenir ou debelar os excessos, apesar dos sinais claros que apresentavam as vítimas de terem sofrido um golpe de calor: desmaios, confusão mental, grande prostração, perda da fala e da capacidade de se manterem em pé.

Além das consequências irreversíveis dos acontecimentos, a juíza que votou vencida aponta outro possível impacto do sucedido: a eventual desistência de candidatos às Forças Armadas, se se criar na opinião pública a convicção de que este tipo de comportamentos são correntes e aceites na instituição militar.