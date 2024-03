Substância cancerígena encontrada nos tratamentos para acne da Clinique e Clearasil

Foram detectados níveis elevados de benzeno, um químico cancerígeno, em alguns tratamentos para o acne de marcas como a Clinique, Estée Lauder, Clearasil, da Reckitt Benckiser, e a Up & Up (vendida na rede de lojas Target), afirmou o laboratório independente norte-americano Valisure.

A Valisure também apresentou uma petição à Food and Drug Administration (com a sigla FDA, trata-se do Infarmed norte-americano), pedindo ao regulador que recolha os produtos, conduza uma investigação e reveja as orientações da indústria, anuncia o laboratório com sede em New Haven, Connecticut, nesta quarta-feira.

Na sequência deste relatório, as acções da Estée Lauder caíram 3%.

O benzeno pode formar-se em "níveis inaceitavelmente elevados" tanto em produtos de tratamento da acne com peróxido de benzoílo de prescrição médica como de venda livre, continua o Valisure.

Outros produtos em que o benzeno foi detectado, nos EUA, incluem Proactiv, PanOxyl, a barra de sabão para acne do Walgreens e o creme para acne Equate Beauty do Walmart. A Reuters pediu um comentário às empresas Target, Estée Lauder, Walmart e Reckitt, que não responderam. Por seu lado, a FDA ainda não respondeu ao pedido do Valisure.

O carcinogéneo já foi encontrado em vários produtos de consumo, incluindo protectores solares, desinfectantes para as mãos e champô seco, levando à recolha de produtos fabricados por empresas como a Procter & Gamble e a Johnson & Johnson.

Mas a detecção de benzeno nos produtos de tratamento da acne foi "substancialmente diferente" dos outros casos, sublinha o laboratório.

"O benzeno que encontrámos nos protectores solares e noutros produtos de consumo eram impurezas provenientes de ingredientes contaminados. No entanto, o benzeno nos produtos à base de peróxido de benzoílo provém do próprio peróxido de benzoílo", explica David Light, co-fundador e presidente do Valisure.

Os testes mostraram que alguns produtos podem formar mais de 800 vezes o limite de concentração de benzeno condicionalmente restrito pela FDA. Foram encontrados níveis elevados de benzeno não só nos produtos para a acne, mas também no ar à volta dos produtos incubados, o que indica que o carcinogéneo pode sair de algumas das embalagens, representando um risco potencial de inalação, avisa o Valisure.