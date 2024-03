“Portugal pode sofrer imenso com este alargamento da UE”

Sandra Fernandes, professora na Universidade do Minho, assinala que o próximo alargamento da UE pode significar para Portugal mais concorrência no comércio e menos fundos europeus.

Sandra Fernandes, professora na Universidade do Minho, coordenou – com a participação de Nuno Crespo, Carlos Gaspar e Bruno Cardoso Reis – o estudo publicado pelo Conselho Económico e Social intitulado "Da Pandemia à Guerra, Impacto das Alterações Geopolíticas na Economia Portuguesa", onde se traça um cenário repleto de desafios para a economia portuguesa, que incluem o futuro alargamento da União Europeia e a polarização EUA – China, e de onde saem recomendações de políticas para Portugal, como lutar pelo reforço dos fundos de coesão, a diversificação dos destinos das exportações, a prioridade na redução da dívida e a maior selectividade na utilização dos recursos públicos e nos apoios à economia. Em conversa com o PÚBLICO, Sandra Fernandes detalhou algumas das conclusões do estudo.