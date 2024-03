Sofia Coppola e Priscilla: “Imaginem estar no liceu e sair com Elvis”

Para muitos, Priscilla é o regresso à melhor forma de Sofia Coppola. Mas a história do romance Priscilla Beaulieu-Elvis Presley é muito menos romântica do que parece, como nos diz a realizadora.

É assim que começa Priscilla: com um daqueles anacronismos que Sofia Coppola consegue criar com uma pirueta. Numa história que tem início em 1959, ouvimos Baby, I love you, criação lendária de Phil Spector para as Ronettes em 1963 — mas na versão dos Ramones (também produzida por Spector), lançada em 1980.