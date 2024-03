Taylor Swift apela ao voto. Só não diz em quem

Taylor Swift não declara ainda quem é o seu candidato preferido às eleições presidenciais norte-americanas de 5 de Novembro, mas recorreu às redes sociais esta quarta-feira para apelar à participação na chamada "super terça-feira", data em que 16 estados norte-americanos realizam primárias republicanas e democratas.

A artista tem 282 milhões de seguidores no Instagram, número que eclipsa os das páginas dos principais candidatos apontados à corrida presidencial, Joe Biden e Donald Trump. Há poucos dias, o Presidente norte-americano foi questionado pelo apresentador Seth Myers sobre a possibilidade de receber novamente o apoio da artista, à semelhança do que aconteceu em 2020 na corrida contra Trump. O candidato democrata respondeu com uma pitada de humor: "Isso é classificado."

A verdade é que Taylor Swift ainda não anunciou a sua intenção de voto, algo que, dado o enorme grau de popularidade da artista na sociedade norte-americana (e não só), pode ser um "patrocínio" político significativo. De acordo com a BBC, a Casa Branca estará a trabalhar activamente para recolher o apoio da cantora para Biden, com diversos apelos nesse sentido de responsáveis democratas.

Depois de diversos anos de silêncio no campo político, Taylor Swift criticou abertamente Trump em 2020, acusando o então Presidente norte-americano de "alimentar os fogos da supremacia branca e racismo". O candidato republicano já desafiou Swift a não apoiar Biden em 2024, dizendo que as medidas adoptadas na sua presidência, nomeadamente a aprovação de uma lei na indústria da música, renderam "imenso dinheiro" à cantora.

Na rede social Instagram, a artista relembrou os seguidores que é dia de ir às urnas em 16 estados esta terça-feira. "Quero lembrar-vos que têm de votar nas pessoas que mais vos representam no poder. Se não o fizeram já, façam um plano para ir votar hoje", apelou a artista.

As eleições norte-americanas realizam-se a 5 de Novembro. Agora, é tempo de decidir que candidatos o Partido Republicano e o Partido Democrata vão apoiar na corrida à Casa Branca. Donald Trump e Joe Biden correm ambos sem oposição significativa à respectiva nomeação, prevendo-se assim uma repetição do duelo das eleições de 2020. Há quatro anos, o democrata levou a melhor, depois de quatro anos de Trump na presidência dos Estados Unidos.