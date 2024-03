Kiev reclama ter afundado navio de guerra russo no mar Negro

Reuters/MINISTRY OF DEFENCE OF UKRAINE

A Ucrânia reclamou esta terça-feira ter afundado mais um navio de guerra russo no mar Negro, com recurso a drones navais. Segundo a agência ucraniana de informações militares, o navio de patrulha Serguei Kotov foi atacado perto do estreito de Kerch, que separa a península da Crimeia da Rússia continental.

“Em resultado de um ataque com drones marítimos Magura V5, o navio russo Serguei Kotov sofreu danos na popa, estibordo e bombordo, tendo depois afundado”, afirmou a agência através da aplicação de mensagens Telegram.

O ataque não foi confirmado pelas autoridades russas, mas uma publicação, na mesma plataforma, por parte de um responsável russo na Crimeia, referia que o tráfego ferroviário foi temporariamente interrompido na ponte Kerch, que liga a península à região russa de Krasnodar.

O tráfego rodoviário também foi suspenso durante várias horas antes de reabrir pouco antes das 7h00 GMT, de acordo com o canal no Telegram da administração russa que gere a ponte.

Segundo a empresa de segurança privada Ambrey, citada pela Associated Press, o ataque ocorreu perto do porto de Feodosia, na Crimeia, que a Rússia anexou em 2014. A Ambrey disse ter visto imagens captadas por um membro da tripulação de um navio mercante no porto, mostrando o Serguei Kotov a disparar contra os drones navais ucranianos. O navio terá sido atingido pelo menos duas vezes, sendo que o segundo ataque resultou numa grande explosão, segundo a mesma fonte.

No mês passado, a Ucrânia afirmou ter afundado, em duas ocasiões, navios de guerra russos utilizando drones navais. A 1 de Fevereiro, reclamou o afundamento da corveta russa Ivanovets, armada com mísseis, e a 14 de Fevereiro disse ter destruído o navio de desembarque Caesar Kunikov. As autoridades russas não confirmaram as alegações ucranianas.