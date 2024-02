Ucrânia diz ter destruído grande navio russo ao largo da Crimeia

A Ucrânia anunciou esta quarta-feira que destruiu um navio de guerra russo ao largo da península ocupada da Crimeia, no mar Negro.

Um site de notícias ucraniano publicou vários vídeos mostrando uma coluna de fumo sobre o mar perto da costa Sul da Crimeia, com helicópteros a voar sobre o mar.

“As Forças Armadas da Ucrânia, junto com a unidade de espionagem do Ministério da Defesa, destruíram o grande navio de assalto anfíbio Czar Kunikov, que estava em água territoriais ucranianas perto de Alupka na altura em que foi atingido”, declarou o exército na aplicação de mensagens Telegram. Os danos fizeram com que começasse a afundar, disse o exército citado pela BBC.

Não houve confirmação da Rússia, que antes disse ter destruído seis drones no mar Negro.

A agência de espionagem ucraniana disse que o navio russo tinha sido atacado com drones.

A Ucrânia tem usado drones navais com explosivos em ataques contra navios de guerra russos para tentar afastá-los de zonas ocidentais do mar Negro, possibilitando assim a abertura de um corredor numa rota chave para exportações.

Em Dezembro, a Ucrânia atacou outro grande navio russo na Crimeia usando mísseis de cruzeiro.