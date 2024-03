Vila Flor cria ecoparque em antigo parque de campismo

“Queremos fazer uma renaturalização, para que quem entrar lá pense: isto é natureza intocável”, garante o presidente da câmara, Pedro Lima. Projecto no complexo do Peneireiro avança na Primavera.

Considerado um projecto estruturante, o processo de transformação do velho parque de campismo de Vila Flor, e zona envolvente, em ecoparque avança já esta Primavera, anunciou o município, aproveitando a realização da feira de turismo de Lisboa, que terminou este domingo.

Para Vila Flor, no distrito de Bragança e parte da Terra Quente Transmontana, o projecto é mesmo um "sonho", segundo o presidente da câmara, Pedro Lima.

​O parque de campismo de Vila Flor, inserido no Complexo Turístico do Peneireiro, inaugurado em 1983, é considerado um dos mais procurados da região: em média, cerca de 10 mil campistas por ano.

Um dos eixos principais do novo ecoparque será "um anfiteatro ao ar livre com mobiliário moderno" e entre as atracções maiores conta-se a "criação de um lago e piscina natural".

Foto Barragem do Peneireiro. dr

Estão também incluídos campo de ténis, campo de jogos, ginásio ao ar livre, espaços para as crianças, zona para refeições e até "zonas de contemplação e relaxamento, nomeadamente para observar o céu estrelado de um território com certificação Starlight".

Todos os elementos surgirão interligados e "apoiados nos espaços já existentes nas zonas envolventes, como as piscinas municipais, o campo de futebol de praia “Arena Vila Flor”, o estádio municipal, o mini zoo e a barragem do Peneireiro".

A tradição de campismo da área não será apagada: "Na oferta mais conhecida, a do campismo, vão ser criadas zonas individualizadas, por sector, desde zonas para tendas, glamping, car tent, caravanas, autocaravanas, bungalows e as denominadas casas de árvore", garante-se. Em paralelo, o parque terá os serviços de apoio aos campistas, entre "supermercado, lavandaria, engomadoria, balneários, serviço de limpeza e despejo para autocaravanas".

Na BTL e na apresentação do projecto, Pedro Lima foca as "fortes preocupações ambientais e educativas" de todo o projecto. "Queremos fazer uma renaturalização, para que quem entrar lá, pense: isto é natureza intocável”, diz o presidente da câmara, citado em comunicado, sublinhando um "compromisso" com "a sustentabilidade, ambiental, económica e social”.

A intervenção, reforça, "assenta nos recursos naturais, que existem, estão ao dispor". O que é preciso, defende, é "acrescentar-lhes valor". E não faz por menos: "Vila Flor pretende conquistar um lugar de referência na era moderna, que conjugue conforto, natureza, glamour, modernização, inovação, recreio e lazer".

Foto A apresentação do projecto na BTL 2024 dr

É no seguimento desta filosofia que se passará à prática: “Um dos pontos diferenciadores do projecto é a criação de um Centro de Alterações Climáticas com vertentes de estudo, investigação e desenvolvimento de acções na área florestal".

Segundo os dados da autarquia, o investimento é de 3,5 milhões de euros: cerca de 2,2 milhões serão assegurados pelo Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente.