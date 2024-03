Senhorios e inquilinos: que regras têm de cumprir e como funciona o contrato de arrendamento?

Outorgantes. Locado. Resolução contratual. Neste episódio descodificamos a linguagem dos contratos de arrendamento e explicamos as garantias que dão a senhorios e inquilinos.

O mercado de rendas vive um dos momentos mais difíceis da história recente do país. Os contratos são o espelho desta relação de forças entre inquilinos e senhorios. Este Manual de Economia procura descodificar a linguagem do arrendamento. Outorgantes. Habitação própria e permanente. Locado. Resolução contratual. Os contratos de arrendamento são peças jurídicas de linguagem codificada que têm, actualmente, uma importância acrescida dada a crise aguda de oferta que se vive no mercado.

A jornalista Rafaela Burd Relvas explica como se define a relação entre inquilinos e senhorios através dos contratos, quais as garantias que cada parte tem e que perigos se escondem por trás da linguagem do arrendamento.

