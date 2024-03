Quarta na TV: Elementos Secretos, Maryland e Germano Silva na Primeira Pessoa

CINEMA

Elementos Secretos

AXN Movies, 21h10

Realizado por Theodore Melfi, o filme retrata as capacidades de cálculo – e também de luta contra o preconceito – das três mulheres afro-americanas que permitiram pôr em órbita o astronauta John Glenn, em plena corrida espacial dos anos 1960. Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten Dunst, Jim Parsons, Glen Powell e Mahershala Ali assumem as personagens.

Minari

Hollywood, 21h30

Década de 1980. David, de sete anos, muda-se com os pais, imigrantes sul-coreanos, para uma zona rural do Arkansas. A vida ali é difícil e os pais arriscam todas as poupanças ao tentar criar uma quinta em solo inexplorado. Vencedor do Globo de Ouro de melhor filme internacional, o filme de Lee Isaac Chung foi nomeado para seis Óscares e outros tantos BAFTA; ambos deram a Yuh-Jung Youn o prémio de melhor actriz secundária.

Drive - Risco Duplo

Star Movies, 23h12

Um exímio condutor de automóveis (Ryan Gosling) é duplo de cinema em Hollywood, mas também motorista de um gangue. Nunca toma parte activa nos assaltos, apenas conduz. Mas a jovem mãe Irene (Carey Mulligan) vai levá-lo a quebrar todas as suas regras. Um filme realizado por Nicolas Winding Refn.

SÉRIES

Maryland

RTP2, 22h01

Becca (Suranne Jones) e Rosaline (Eve Best) são duas irmãs que a vida distanciou e que são forçosamente reaproximadas pela morte da mãe, ainda para mais dadas as circunstâncias misteriosas em que o corpo apareceu e a descoberta de que ela levava uma existência dupla que lhes era totalmente desconhecida. As revelações vão-se fazendo ao longo dos três episódios que compõem a série britânica, em emissão diária a partir de hoje.

Extraordinária

Disney+, streaming

Começa a segunda temporada da comédia britânica, criada por Emma Moran, à volta de um grupo de jovens adultos em que (quase) todos têm superpoderes. Mas nem por isso deixam de lidar com questões bem humanas: relações, separações, traumas, rivalidades, novas responsabilidades, entrada no mercado de trabalho, etc. Máiréad Tyers encabeça um elenco em que também entram Sofia Oxenham, Bilal Hasna e Luke Rollason.

DOCUMENTÁRIO

Quant

TVCine Edition, 11h57

Este documentário de Sadie Frost celebra a vida da icónica estilista Mary Quant, uma figura incontornável da moda do século XX, pelo seu envolvimento na chamada “cultura mod” e pela popularização da minissaia. Conta com participações da modelo Kate Moss, da também estilista Vivienne Westwood e de Edward Enninful, ex-editor-chefe da edição britânica da Vogue britânica e consultor criativo e cultural global da Condé Nast.

INFORMAÇÃO

Primeira Pessoa

RTP1, 21h10

Fátima Campos Ferreira conversa com Germano Silva (n. 1931, Penafiel), jornalista, escritor, investigador da história da cidade do Porto e, “sobretudo, sentinela do tempo”, como nota a RTP.

Grande Entrevista

RTP3, 23h

A Grande Entrevista desta noite é protagonizada por Emílio Rui Vilar (n. 1939, Porto). Fala com o jornalista Vítor Gonçalves do seu percurso singular, desde a formação como jurista até ao papel político que teve no pré e pós-25 de Abril, fosse na liderança da Sedes - Associação para o Desenvolvimento Económico e Social, como membro de governos provisórios, no lugar de deputado ou como ministro de Mário Soares no I Governo Constitucional.

A conversa passa também por outros cargos importantes que foi ocupando, da presidência da Fundação Gulbenkian à Caixa Geral de Depósitos.

DESPORTO

Futebol: Manchester City x FC Copenhaga

TVI, 19h55

Directo. O clube inglês comandado por Josep Guardiola recebe em casa os dinamarqueses do FC Copenhaga, na segunda mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões (a primeira foi ganha pelo Manchester City, por 3-1). O árbitro norueguês Espen Eskås dirige a partida.