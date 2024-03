Supremo dos EUA mantém Trump nos boletins de votos das primárias

Decisão do Supremo Tribunal do Colorado foi revertida um dia antes da “superterça-feira”.

O Supremo Tribunal dos Estados Unidos reverteu, esta segunda-feira, uma decisão judicial que tinha retirado Donald Trump dos boletins de voto das eleições primárias no estado do Colorado.

Esta decisão, tomada por unanimidade, é anunciada na véspera da "superterça-feira" das eleições primárias, quando 16 estados norte-americanos vão a votos para a escolha dos candidatos do Partido Republicano e do Partido Democrata à Casa Branca.

Em Dezembro, o Supremo Tribunal do Colorado decidiu que Trump estava impedido de se candidatar às eleições primárias naquele estado devido ao seu papel na invasão do Capitólio, a 6 de Janeiro de 2021, que os juízes consideraram ser um acto de insurreição contra as instituições democráticas do país.