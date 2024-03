A28 cortada em Vila o Conde após despiste de camião que transportava carros

Um camião despistou-se na A28 em Vila do Conde e os carros que transportava espalharam-se pela via. Auto-estrada está agora cortada no sentido Sul/Norte, em processo de limpeza.

A auto-estrada A28 está cortada no sentido Sul/Norte, em Vila do Conde, após o despiste de um camião que transportava carros, indicou o Comando Sub-regional de Emergência e Protecção Civil da Área Metropolitana do Porto.

O acidente não provocou feridos e o alerta foi dado às 7h15, segundo a fonte. "O veículo pesado despistou-se, capotou, e espalhou os carros pela via, que está agora a ser limpa", indicou a fonte sem conseguir precisar uma estimativa para reabertura da estrada.

O despiste aconteceu ao quilómetro 26, em Vila do Conde, no distrito do Porto. A auto-estrada A28 faz a ligação entre o Porto e Viana do Castelo. No local estão meios dos bombeiros voluntários de Vila o Conde, da brigada de trânsito da GNR, bem como da concessionária Autoestradas do Litoral.